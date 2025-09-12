Торжественное вручение паспортов юным гражданам состоялось в Серебряных Прудах

Этот день стал важным этапом в жизни пяти юных серебрянопрудцев, которые получили свой первый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации.



Глава муниципального округа Олег Викторович Павлихин, вручая документы, поздравил ребят с этим важным событием и пожелал им с гордостью нести звание гражданина России. «Получение паспорта — это не просто формальность, это новый этап в вашей жизни, который открывает перед вами множество возможностей», — отметил он.



Также в торжественной обстановке председатель Совета местного отделения Движения Первых Виктория Лихачева вручила участникам акции памятные обложки на паспорт и значки с символикой Движения. Эти подарки стали символом поддержки и вдохновения для юных граждан.



Ребята получили не только документ, но и стали полноправными членами общества, готовыми к новым свершениям и ответственности. Этот день запомнится им как начало нового этапа в их жизни.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.