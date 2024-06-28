Торжественное вручение награды за лучший цветник прошло в Электрогорске

27 июня на бульваре Электрогорска, состоялось вручение заслуженных наград за создание лучших цветников, украшающих центр города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Победителем в номинации «За оригинальность идей» стала компания АО «Элемет», в номинации «Цветовое сочетание» — женский клуб закаливания «Отмороженные амазонки», а в номинации «Самый яркий цветник» — ООО «Спецэнергомаш».

Благодарственные письма за участие получили:

АО «ЭКОЛАБ» МУ «Молодежный центр»;

ООО ПЗП «Элика»;

МБУ «УК Электрогорск»;

ПАО Сбербанк;

Сборная команда образовательных организаций (ЦДО «Истоки», МОУ СОШ № 14, МОУ СОШ № 16, МКОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ»);

МУДО «СШ Вымпел»;

ООО «Парфюм Стиль»;

ООО «Ультрадекор»;

АО «ЭлИНП»;

АО «ЭНИЦ»;

МОУ Лицей.

«Поздравляю победителей и участников с заслуженными наградами и желаю неиссякаемого вдохновения, а также новых творческих идей. Вместе мы сделаем Электрогорск еще лучше!», — поздравил всех глава городского округа Денис Семенов.

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