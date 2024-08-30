Торжественное поднятия флага в честь Дня города состоялась в Ступино

«В преддверии Дня рождения Ступино мы поднимаем наш флаг, главный символ нашего города. Ступино — молод, ему исполнилось 86 лет. Но он носит высокое почетное звание „Город трудовой доблести“. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, мы выполняем поставленные перед нами государством задачи, своим трудом приближаем нашу победу. Желаю всем скорейшей победы, добра и новых достижений! Процветания нашему городу», — сказал Сергей Мужальских.

К поздравлению присоединились председатель Совета депутатов Александр Сухачев и благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов.

Торжественное поднятие флага состоялось под гимн Российской Федерации.

Солисты Ступинской филармонии Петр Кислицин и Заслуженный артист России Эдуард Страхов исполнили гимн города.

В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, администрации округа, Общественной палаты, Мособлпожспаса, силовых структур. воспитанники военно-патриотических объединений округа, волонтеры, активисты партии «Единая Россия» и жители.

Городу трудовой области Ступино в этом году исполнилось 86 лет. Ступино сыграл важную роль в истории России. С градообразующего предприятия Ступинского металлургического комбината в годы Великой Отечественной войны было отправлено 126 эшелонов с продукцией фронту. Комбинат выпустил свыше 27 тысяч авиационных винтов для Ил-2 и других самолетов. Мировая космическая гонка также не обошла стороной наш город. Оболочка первого искусственного спутника Земли выполнена на «СМК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.