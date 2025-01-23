Торжественное открытие отдела полиции прошло в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском городском округе состоялось открытие Апрелевского отдела полиции. В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные гости, среди которых были представители администрации и сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков перерезал символическую ленточку, ознаменовывая новый этап в работе правоохранительных органов региона. Он также торжественно вручил ключи от здания нового отдела полиции и служебного автомобиля начальнику УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу подполковнику полиции Вячеславу Орликову. Новый автотранспорт позволит повысить мобильность, что является существенным фактором в обеспечении общественного порядка и борьбе с преступностью.

Новый отдел полиции разместился по адресу: город Апрелевка, улица Февральская, дом 61. Он предлагает современную инфраструктуру: общая площадь здания составляет 2,5 тыс. квадратных метров. Здесь предусмотрен подземный уровень, комфортные и просторные кабинеты для сотрудников, зал для приема граждан, дежурная часть, комнаты для хранения оружия и специальных средств, а также большой стрелковый тир, который будет использоваться для профессиональной подготовки полицейских. Помещения оснащены охранно-пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, новой телефонной станцией и локальной компьютерной сетью. Имеются специальные помещения для задержанных лиц. Вокруг здания заасфальтирована прилегающая площадь и обустроена большая стоянка.

В новом здании Апрелевского отдела полиции в комфортных условиях с хорошим оснащением могут нести службу сотрудники уголовного розыска, отдел по вопросам миграции, следователи, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы.

Открытие Апрелевского отдела полиции — это шаг к повышению уровня безопасности для всех жителей округа. Теперь жители города могут быть уверены, что их права и интересы будут защищены с помощью современных методов работы и профессионального подхода сотрудников полиции.

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