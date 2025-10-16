сегодня в 18:26

Торжественное открытие межрегионального форума «Мир в диалоге» прошло в Удмуртии

В Удмуртской Республике состоялось торжественное открытие Межрегионального форума муниципальных образований «Мир в диалоге», который проходит при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Владимир Иванов.

«Площадка „Мир в диалоге“ уже несколько лет доказывает свою значимость как пространство обмена опытом, где обсуждаются самые актуальные вопросы укрепления единства и межнационального согласия», — написал Иванов в своем Telegram-канале.

Форум объединяет представителей более 10 регионов РФ, экспертов и руководителей муниципалитетов, чтобы поделиться успешными практиками реализации стратегии государственной национальной политики РФ.

На мероприятии с приветственными речами выступили почетные гости и эксперты. Также прошло награждение победителей республиканского конкурса, где были отмечены лучшие муниципальные практики в сфере национальных отношений.

