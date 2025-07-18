Торжественная церемония вручения паспортов прошла в Ступине

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил 20 юных ступинцев с получением главного документа гражданина Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наступает новый этап в вашей жизни. Многое еще вам только предстоит: закончить школу, выбрать высшее учебное заведение и работу по душе. В этом году из школ округа выпустились 455 человек, 117 закончили школу с медалями. Мы много внимания уделяем образованию, строим и ремонтируем школы. В новом учебном году мы откроем новую, современную школу на 550 мест в квартале „Надежда“. Желаю вам хорошей учебы и высоких успехов», — сказал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета рассказал об улучшениях внешнего вида округа, развитии местной экономической сферы, а также отметил исторический вклад города в Ступино в победу в Великой Отечественной войне.

Глава округа вручил юношам и девушкам паспорта и памятные подарки.

Церемония завершилась общей фотографией на память.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.