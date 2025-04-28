Торжественная церемония вручения паспортов прошла в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе на территории Центральной библиотеки прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летия. Глава муниципалитета Станислав Каторов лично вручил этот значимый документ шести юным жителям. Вместе с паспортами ребята получили памятные подарки, сообщили в пресс-службе главы округа.

«Дорогие ребята и уважаемые родители, мы собрались сегодня для торжественной церемонии вручения паспортов. Этот момент знаменует собой вступление во взрослую жизнь. Получение паспорта — это не только большая ответственность, но и определенные обязанности, которые вы получаете вместе с этим документом. Вы становитесь полноправными гражданами нашей большой страны. Желаю вам уверенности, стремления к знаниям и активной гражданской позиции. Пусть этот документ станет символом новых горизонтов и стимулом для свершений», — приводятся в сообщении главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Подобные мероприятия проводятся в округе каждый месяц. Любой подросток, достигший 14 лет и получающий свой первый паспорт, может принять в них участие. Документы для оформления можно подать в любом из четырех многофункциональных центров Ленинского городского округа.

С начала текущего года в Ленинском городском округе было оформлено около тысячи заявок на получение паспорта гражданина Российской Федерации юношами и девушками, достигшими 14-летнего возраста.

«Видное — город, в котором я живу уже несколько лет, и он мне очень нравится. Получить паспорт именно здесь — большая честь для меня. Это очень важный день. В будущем я планирую заниматься компьютерами и программированием, и паспорт поможет мне при трудоустройстве на работу», — поделился один из участников мероприятия, ученик Видновской школы № 11.

Мероприятие прошло в теплой и праздничной атмосфере, став значимым событием в жизни молодых людей.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.