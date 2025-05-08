Торкунов подписал соглашение о партнерстве между МГИМО и Университет Цинхуа

Председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов и ректор МГИМО, заключил стратегическое соглашение о партнерстве с Университетом Цинхуа — одним из ведущих китайских вузов. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты Московской области.

Этот документ отражает взаимное стремление сторон к укреплению сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах. Церемония подписания прошла в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.

На мероприятии также присутствовали глава РФПИ, спецпредставитель Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и секретарь парткома Университета Цинхуа Цю Юн.

В рамках партнерства МГИМО и Цинхуа планируют реализацию совместных образовательных программ, исследовательских инициатив и научных проектов, значимых для развития обеих стран. Российский фонд прямых инвестиций окажет финансовую поддержку ключевым направлениям сотрудничества, включая инновационные разработки и научные изыскания.

Участие Анатолия Торкунова в этом процессе в качестве председателя Общественной палаты Подмосковья подчеркивает растущую роль региональных общественных институтов в международной политике. Московская область в очередной раз демонстрирует лидерство среди российских регионов по уровню общественного диалога, экспертной активности и вовлеченности в мировые процессы.

Данное соглашение вносит существенный вклад в развитие общественной дипломатии и усиление роли гражданского общества в формировании международных партнерств. Эта инициатива подтверждает, что современные вызовы требуют не только действий на государственном уровне, но и активного участия общественных институтов, где Общественная палата Московской области занимает ведущие позиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.