Торфяной пожар потушили в лесу Электростали

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Накануне во Фрязевском участковом лесничестве, в 1 км от поселка Фрязево в Электростали местные жители обнаружили возгорание торфа на площади 0,04 га и сообщили о нем по телефону 112. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 5 единиц техники и 12 человек личного состава лесопожарных формирований.

Потребовалось 2 с небольшим часа, чтобы ликвидировать пожар.

Пожар был низовым. Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.