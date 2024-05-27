Тополиная метель ожидается в Москве через несколько дней

Теплая и сухая погода, которая установилась в столице во второй половине мая, спровоцировала раннее цветение тополей, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«На деревьях появились белые шапки тополиного пуха», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

По ее словам, через несколько дней сухой и жаркой погоды в мегаполисе уже можно будет наблюдать тополиную метель.

В ближайшие 5 дней в столице дождей не прогнозируется. Температура будет в районе плюс 20-28 градусов.