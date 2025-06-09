Топливные бонусы теперь можно автоматически переводить на спасение людей

Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть» представила новый цифровой сервис благотворительной подписки в своем мобильном приложении. Теперь водители могут автоматически перечислять топливные бонусы и системно помогать в поиске пропавших людей. Пользователю нужно лишь один раз оформить подписку — и часть баллов с каждой покупки топлива будет переводиться на заправку автомобилей и техники добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», сообщила пресс-служба сети.

Уже 5 лет участники программы лояльности «Нам по пути» помогают волонтерам «ЛизаАлерт». За это время более 97 тыс. клиентов перевели отряду свыше 40 млн бонусов, которые используются в поисках пропавших людей.

«Для многих участников нашей программы лояльности помощь другим стала привычной частью маршрута. Люди заправляются — и параллельно помогают спасать жизни. Подписка появилась в поддержку этого осознанного выбора автомобилистов. Она упрощает участие в благотворительности и делает помощь регулярной — без дополнительных действий со стороны клиента», — отметила руководитель программы лояльности «Нам по пути» Екатерина Булина.

Благодаря этой инициативе волонтеры «ЛизаАлерт» проехали почти 5 млн км, что помогло вернуть домой более 140 тыс. человек.

«Когда помощь становится системной — это спасает время, а значит и жизни. Благодаря поддержке клиентов сетей „Газпромнефть“ и „ОПТИ“ мы можем выезжать на поиски в любую погоду, день и час. А с новой подпиской еще больше людей смогут поддерживать нас буквально на автопилоте», — пояснил руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Кроме того, участники программы «Нам по пути» могут автоматически переводить бонусы на заправку автомобилей детского хосписа «Дом с маяком».