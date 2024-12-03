Топиарные фигуры украсили благоустроенный парк в округе Подмосковья

В парке Мира в Коломне появились новые топиарные фигуры — три медведя, милая панда, а также огромное сердце и уютный вигвам. Теперь они радуют посетителей парка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк Мира продолжает преображаться. Топиарные фигуры установили здесь на постоянной основе. Жителей просят бережно относиться к ним, не залезать и не портить фигуры, тогда они прослужат дольше.

Обновленный парк Мира открыли в Коломне в день 847-летия города. Масштабное благоустройство общественного пространства велось по программе губернатора Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Парк работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.