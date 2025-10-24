Топ треков для поминок и родов: что играют DJ на закрытых мероприятиях

DJ собрали статистику предпочтений в музыке россиян, которые приглашают их на похороны. Открывает топ Como Estais Amigos от Iron Maiden, сообщает Mash .

Далее идет песня «Я хочу быть с тобой» от Nautilus Pompilius, на третьем месте — «Девятый день» группы «Черный кофе», а потом — заставка из фильма «Реквием по мечте». Специалисты отметили, что россияне чаще стали заказывать музыку на поминки.

Второй по популярности ивент для DJ — роды. На них топ музыкальных предпочтений выглядит по-другому: Silent Spring — Massive attack, «Батя токарь» Zaprawka, Bubblegum — Maya Jane Coles, «Сансара» от Басты.

На похоронах DJ выступают за 50 тыс. рублей, за сет на родах берут 30 тыс. рублей. Главное требование у заказчиков — соблюдение приватности: с диджеев берут подписку о неразглашении, а еще у них отбирают телефоны и заклеивают камеры.

DJ Padre поделился, что на роды его чаще всего зовут для создания уютной обстановки. На поминки приглашают, чтобы создать траурное настроение. Кроме того, еще диджей ездит к животным жителей Рублевки, которые хотят побаловать своего любимца музыкой.

