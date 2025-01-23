Толщину льда проверили на водоемах Реутова

Фото - © Администрация Реутов г. о.

В этом году в Подмосковье еще не случалось сильных морозов. Зачастую днем стоит плюсовая температура и частые переходы через ноль в ночное время. Такие условия напрямую влияют на формирование ледяного покрытия водоемов городского округа Реутов и других округов региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для обеспечения безопасности жителей в Реутове на постоянной основе проводятся замеры льда. Во вторник, 21 января, очередное обследование показало, что ледяной покров немного увеличился. На данный момент толщина льда на Фабричном пруду и других водоемах округа составляет порядка 11-15 см.

Несмотря на то, что лед постепенно укрепляется, выход на него опасен. Дело в том, что структура льда неоднородна, имеются трещины и проталины на всей площади водоемов.

Нахождение и перемещение людей и транспорта по ледяному покрову водоемов запрещено.

Если вы стали свидетелем несчастного случая или сами попали в беду, необходимо звонить по единому номеру экстренных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.