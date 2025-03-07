«Толпы и все толкаются»: как москвичи закупаются цветами к 8 Марта
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Традиционная очередь от метро и страшная давка внутри образовалась на столичном Рижском рынке в преддверии Международного женского дня. Выяснилось, что москвичи предпочитают дарить привычные цветы на 8 Марта, передает корреспондент РИАМО.
С самого утра 7 марта на Рижском рынке необычно оживленно. Уже в метро можно понять, какой праздник наступает. На это намекает поток мужчин, спускающихся вниз по эскалатору на станцию «Рижская» с букетами роз, тюльпанов, пионов.
На улице тоже необычайно много людей: у входа на рынок образовалась внушительная очередь. Внутри среди стеллажей с цветами не протолкнуться, продвигаться приходится медленно. Продавцы зазывают посетителей, кто-то кричит о том, что у него тюльпаны по цене картошки. Другие предлагают купить проверенные веками розы в подарок любимой.
РИАМО решило узнать у москвичей, кому и какие цветы они дарят в Международный женский день.
«Женщин любимых много, вот бабушке — мимозы, а жене — тюльпаны», — показывает два больших букета Александр.
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Недалеко от рынка мы встретили группу молодых девушек, записывающих видео на телефон. Они рассказали, что выполняют популярный тренд из соцсетей. Согласно ему, нужно подарить друг другу тот цветок, с которым ассоциируется человек.
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
«Цветы дарю часто, на праздники, их у нас много, получается, что раз в месяц. Тюльпаны — это скучно, сегодня захотелось подарить розы и лилии», — сказал молодой парень по имени Ян, который пришел за цветами со своим другом Даниилом.
Из здания рынка вышел мужчина с двумя огромными букетами нежно-фиолетовых роз.
«Обстановка там ужасная, народу много, все толкаются, не пройти никак», — поделился Владимир.
Мужчина добавил, что цветы он купил для своей мамы и для коллег по работе.
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Пожилой человек с букетом желтых и красных тюльпанов рассказал, что приобрел букет для своей супруги Светланы, с которой он в браке долгие годы.
Вскоре мы встретили двух молодых девушек — Татьяну и Екатерину. У них в руках были несколько букетов из роз. Девушки сказали, что хотят поздравить с праздником своих мамам и бабушек.
Ближе к полудню очередь на Рижский рынок в прямом смысле слова дотянулась до одноименной станции метро.
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин