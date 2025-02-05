Толмачев: нужно увеличение штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям

Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев отметил, что новый закон об увеличении штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям нужен, чтобы сберечь будущие поколения. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Теперь благодаря изменениям, внесенным в статью 14.53 Административного кодекса, штрафы для нарушителей закона увеличиваются до двух миллионов рублей.

По словамдепутата Государственной думы, члена фракции «Единая Россия» Александра Толмачева, принимавшего участие в подготовке инициативы, новый закон об увеличении штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям нужен, прежде всего, чтобы сберечь здоровье новых поколений.

«Такими мерами мы защищаем молодёжь от проблем — астмы, хронической обструктивной болезни лëгких, онкологии. Наказания за незаконную торговлю никотинсодержащей продукцией уже есть. Но, как показала практика, на коммерсантов они впечатления не произвели. Как сбывали детям вейпы, так и продолжают. Мы нашли выход: теперь так действовать — очень невыгодно. Продавец может караться штрафом до 300 тысяч, а юрлицо — до двух миллионов», — пояснил Толмачев.

Кроме того, депутат добавил, что несколько ранее уже была введена уголовная ответственность за повторное правонарушение.

«Уверен, что сейчас всё станет гораздо ощутимее. Не получится немного заплатить и спокойно травить ребятишек дальше — санкции вполне способны прекратить беспредел на рынке», — подчеркнул парламентарий.

Также Путин подписал закон о штрафах за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения, в том числе баллончиков со сжиженным газом для заправки зажигалок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что, если есть трудности с внедрением биометрии, если есть обоснования, нужно попридержать ее введение там, где это беспокоит человека.

«Мы должны разъяснять, мы должны внимать угрозам, которые слышим», — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.