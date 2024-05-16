Житель Кузбасса встретил лису и записал видео с признанием в любви

В Кемеровской области местный житель встретился на улице с лисой. В момент встречи мужчина достал телефон и успел записать видео, как он признается в любви к рыжей хищнице, сообщает «Сiбдепо» .

Снятые кузбассовцем кадры распространились по социальным сетям. Публикация вызвала оживленные комментарии пользователей: они обсуждали не столько появление лисы на улице, сколько нежные признания оператора к животному.

«Привет, лиса! Я ж тебе не желаю зла. Привет. Ты ж мой сладкий. Ты куда, брат? Я ж тебя люблю! Уже. Только встретил — уже люблю», — твердил мужчина на видео.

Сама лисица, похоже, не заинтересовалась «ухажером» и поспешно убежала от местного жителя.