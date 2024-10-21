«Только по любви»: психолог рассказала, как строить межнациональные отношения

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что межнациональные браки имеет смысл заключать лишь по любви. Таким образом она прокомментировала предложение китайского ученого своим соотечественникам искать жен в России, сообщает Инфо24 .

Специалист отметила, что часто некоторые вступают в союзы ради выгоды.

«А если идти путем именно чувственной сферы, то тогда можно получить хороший, крепкий союз, который стирает рамки у всех культур, национальностей и может получиться вполне хорошая, крепкая семья», — подчеркнула Миллер.

По ее мнению, основное — это способность людей выстраивать здоровые отношения и проявлять уважение друг к другу. Эти аспекты являются фундаментальными для создания крепкой семьи и долговременных связей. Чаще всего это актуально как в дружбе, так и в романтических отношениях. Таким образом, уровень развития и осознанности личности напрямую влияет на качество партнерства, отметила эксперт.

Кроме того, Миллер обратила внимание на то, что россияне и китайцы обладают существенно различными менталитетами и темпераментами. В китайцах она отметила сдержанность, в то время как россиянок она охарактеризовала как эмоциональных, открытых и «чрезмерно теплых» личностей. Психолог предупредила, что в Китае не принято проявлять чувства на публике.

Миллер убеждена, что в случае благоприятного развития событий и сильных чувств такие отношения вполне могут существовать и развиваться, ведь такие примеры уже есть.