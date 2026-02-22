Только обезличенные данные: какой информацией нельзя делиться с ИИ

По ее словам, нейросети более эффективны в задачах, где есть четкая структура и понятный образ результат. Так, это могут быть подведение итогов встреч, структурирование отчетов, адаптация текстов под разные аудитории и другое.

«Здесь важно не забывать, что полученный результат требует проверки и редактуры с вашей стороны или со стороны коллег, если это попадает в их зону экспертизы», — сказала Абгарян в беседе с RT.

Как пояснила эксперт, в ИИ можно загружать обезличенные данные, общие формулировки без привязки к конкретным проектам и открытые материалы. Но не нужно делиться персональными данными, конфиденциальной информацией (финансы, стратегия), внутренними документами, где стоит гриф «Для служебного пользования», и информацией клиентов без согласия на обработку.

Также она отметила рассказала, что в работе с ИИ важна конкретика вместо абстракции. Нужно уточнять формат и объем, а также отправлять задачу на доработку.

