Только 5% россиянок согласны быть с мужчиной, который старше более чем на 10 лет

Согласно результатам исследования, 63% российских женщин заявили, что им нравятся мужчины «помладше». При этом 71% опрошенных дам готовы строить отношения с партнерами, разница в возрасте с которыми составляет от 5 до 7 лет, пишет «Сноб» со ссылкой на опрос дейтинг-сервиса Mamba.

Треть опрошенных женщин (33%) сочли, что они выглядят достаточно молодо, чтобы составить достойную пару с мужчинами младше себя. Еще 29% респонденток отметили, что их сверстники зачастую не следят за своей внешностью, поэтому они предпочитают более молодых кавалеров.

Лишь 5% опрошенных женщин готовы к романтическим отношениям с мужчинами, старше их на 10 и более лет.

При этом 57% мужчин ищут для отношений женщин, которые младше их, причем 20% хотели бы, чтобы разница в возрасте составляла более 10 лет. Почти треть (32%) мужчин признались, что придерживаются такой тактики, поскольку более молодая спутница дает им ощущение молодости и энергии.