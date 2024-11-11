Толкнувшего мужчину друга Понасенкова* приговорили к году ограничения свободы

Друга публициста Евгения Понасенкова* Рамиса Зарипова, толкнувшего мужчину, приговорили к ограничению свободы сроком на год. Он не имеет права поменять место жительства, покинуть Москву и область, сообщает Baza .

Также Зарипов должен выплатить компенсацию морального вреда, которая составляет 500 тыс. рублей. На друга публициста возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Свою вину он так и не признал.

Роковая прогулка Зарипова и Понасенкова* случилась в июне прошлого года. В какой-то момент к ним подошел 55-летний Олег Дибров. По словам публициста, мужчина был пьян и не давал им прохода. Тогда Зарипов толкнул Диброва, тот упал, ударился головой и позже скончался в реанимации.

Зарипов утверждает, что его действия были самообороной. Якобы Дибров замахивался на него iPad. Родственники погибшего заявили, что за все время нахождения мужчины в реанимации обвиняемый ни разу не предложил свою помощь.

* Физлицо, внесенное в реестр иноагентов в России.