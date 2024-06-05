Толкавшие подростков на поджог релейных шкафов диверсанты получили серьезные сроки

Второй западный окружной военный суд огласил приговор двум диверсантам, которые заставляли подростков устраивать поджоги релейные шкафы на железной дороге в Московской области, сообщает РИА Новости .

По решению суда Евгений Заичкин получил 17 лет лишения свободы, а Кирилл Горьков — 22 года и 3 месяца. Они признаны виновными в диверсиях, создании диверсионного сообщества, вовлечении несовершеннолетних в особо тяжкое преступление.

Первые несколько лет диверсанты будут отбывать наказание в тюрьме, затем их переведут в колонию строгого режима. Кроме того, осужденных обязали возместить ущерб, нанесенный РЖД, в размере 320 тыс. рублей.

В деле указано, что мужчины следовали указаниям спецслужб Украины. Они шантажировали подростков, чтобы те поджигали релейные шкафы в Наро-Фоминском округе и снимали все на видео.