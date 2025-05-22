Точки для достижения целей нацпроекта «Экологическое благополучие» обозначили на сессии РЭО

Перспективные направления для совершенствования системы обращения с отходами при формировании экономики замкнутого цикла обсудили на прошедшей 21 мая сессии «Экономика замкнутого цикла: точки роста, вызовы, перспективы» в рамках Невского международного экологического конгресса — 2025, передает пресс-служба компании.

Перспективные направления для совершенствования системы обращения с отходами при формировании экономики замкнутого цикла обсудили на прошедшей 21 мая сессии «Экономика замкнутого цикла: точки роста, вызовы, перспективы» в рамках Невского международного экологического конгресса — 2025.

В мероприятии приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова, а также представители субъектов РФ, отраслевых компаний и зарубежные эксперты.

Замглавы Минприроды РФ рассказал о первопричинах изменений в системе РОП. С 2019 года в России создали 295 предприятий по обращению с отходами, из них 148 — по сортировке, 81 — по утилизации и обезвреживанию, 24 — по размещению, 42 — комплексных объекта. Их мощности совокупно составляют 23,2 млн тонн отходов по обработке и 7,5 млн тонн по утилизации и обезвреживанию. Благодаря этому в стране показатели обработки составили 56,8%, утилизации — 14%.

«Как вы можете видеть, у нас есть серьезный разрыв между тем, что мы сортируем, и тем, что используем для производства новых видов товаров. К сожалению, такой дисбаланс вызван тем, что существовала проблема с источником финансирования для проектов по утилизации. Изначально источником финансирования для них была предусмотрена расширенная ответственность производителей. В начале реформы она формально существовала уже три года, но фактически деньги за счет нее не собирались. Началась работа по изменению законодательства, института РОП. Она была связана с большим объемом подготовки исходного материала и преодолением лоббистских препятствий со стороны компаний, которые не хотели менять ситуацию. Текущий год показал, что такая работа была проделана не зря. Если раньше собиралось 2–3, максимум 4,5 млрд рублей, то в этом году мы собрали 19 млрд рублей. Это первые итоги именно тех инициатив, которые были сделаны в законодательной сфере. Здесь мы благодарим за поддержку в первую очередь Правительство и Президента», — сказал Денис Буцаев на сессии «Экономика замкнутого цикла: точки роста, вызовы, перспективы».

С 1 января в РФ действуют обновленные правила РОП — механизма, по которому компании обязаны либо утилизировать упаковку своих товаров, либо уплатить экологический сбор. Теперь норматив утилизации составляет 55% от массы произведенной или ввезенной упаковки.

Гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова на сессии рассказала, что многие регионы планомерно движутся к выполнению задач по созданию инфраструктуры обращения с отходами. Но в ряде субъектов необходимо усилить эту работу.

«Чтобы ее изменить, нам предстоит вместе по всей вертикали выстраивать единую систему планирования и контроля создания новых объектов. Для синхронизации региональных мероприятий с федеральными на уровне Правительства в конце 2024 года был создан штаб Инцидент № 58. Заседание регулярно проводит Дмитрий Николаевич Патрушев. Со своей стороны Минприроды и РЭО обеспечивают системный мониторинг и анализ ситуации в разрезе каждого субъекта. Мы продолжим этим заниматься. И я хочу подчеркнуть, что каждый строящийся объект обращения с отходами Российский экологический оператор будет контролировать буквально в ежедневном режиме», — подчеркнула Ирина Тарасова.

Также будет продолжена работа по обеспечению отрасли достаточным количеством мусоровозов и контейнеров.

Российский экологический оператор активно ведет просветительскую работу и будет увеличивать охваты, также обратила внимание Ирина Тарасова. По ее словам, в ближайшей перспективе РЭО завершит проработку проекта, который комплексно охватит сразу несколько направлений.