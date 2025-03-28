Точка входа: бездомным Петербурга рассказали, как вернуться к нормальной жизни

Директор Центра учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства Санкт-Петербурга Антонина Ковалева рассказала, что одной из важных функций пунктов обогрева для бездомных является помощь в их ресоциализации, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Пункты обогрева работают с 15 октября по 15 апреля в разных районах Северной столицы. Ежегодно в городе открываются 17 таких пунктов. Это большая армейская палатка с дизельным теплогенератором, рядом с ней в отдельном помещении хранятся продукты питания, матрасы, постельное белье.

В продуктовый набор входит растворимое картофельное пюре, лапша быстрого приготовления, чай и сахар, то есть продукты с большим сроком годности. На пунктах всегда есть запас теплых вещей — шапок, варежек, носков.

Директор центра отметила, что в таких пунктах можно не только согреться, поесть и переночевать: специалисты готовы помочь людям начать процесс ресоциализации — возвращения с улицы в нормальную жизнь

«Для тех, кто по-настоящему хочет что-то менять, именно пункт обогрева становится точкой входа в систему социальной помощи и поддержки», — рассказала Ковалева.

Она подчеркнула, что это дело исключительно добровольное, ведь навязанная помощь — это принуждение, что является нарушением прав гражданина.

Так, в пунктах обогрева могут помочь восстановить документы, оформить программу соцобслуживания или вернуться домой иногородним гражданам.

Кроме того, в таких пунктах всегда готовы оказать необходимую медпомощь при содействии городских учреждений здравоохранения и благотворительных организаций.