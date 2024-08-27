ТНТ снимает сериал про приключения Джо Байдена в России

ТНТ снимет сериал про Джо Байдена, который прилетел в Россию разобраться, почему не работают санкции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Название проекта — «Гудбай». В предстоящем сериале сыграет Дмитрий Дюжев. Он исполнит роль американского президента.

По сюжету сериала Байден под прикрытием прилетел в Россию. Он лично захотел разобраться, почему не работают американские санкции. В первый же день пребывания в РФ он потерял документы, но нашел друга-патриота и стал жить в хрущевке.

Затем Байден устроился на работу учителем английского, чтобы заработать средства для возвращения на родину. Параллельно с этим агенты ЦРУ увезли из России пенсионера Иваныча, который похож на Байдена.

Режиссером сериала выступит Евгений Невский. Он известен российскому зрителю благодаря сериалу «Интерны» и фильму «В спорте только девушки».

Производством проекта займется кинокомпания 1-2-3 Production. Продюсером сериала стал Александр Балдин.

Он отметил, что история заставит задуматься над отношениями между Россией и Америкой, показывая их «через призму юмора и абсурда».