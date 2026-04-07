Тюменцев начали выгонять из молодежной палаты, если они не плетут масксети

Первый вице-спикер парламента Тюменской области Андрей Артюхов рассказал, что за отказ плести маскировочные сети для нужд СВО тюменцев выгоняют из молодежной палаты, сообщает Ura.ru .

«Я всегда говорю: какой же вы будущий общественный деятель политический, если вы не можете найти время хотя бы час прийти в здание думы, в свою родную думу и вместе с другими ребятами поплести сети. Мне каждую неделю сдают отчет, кто плел сети», — поделился Артюхов.

Вице-спикер считает, что у молодых людей в случае отказа от плетения сетей мало шансов на успешную законотворческую деятельность.

Он посоветовал юношам и девушкам идти в волонтерство, которое описал как «непаханую целину».

