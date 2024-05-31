Тягачи, экскаваторы и мусоровозы показали на выставке спецтехники в Красногорске

Крупнейшая в России выставка Logistika Expo 2024 проходит в «Крокус Экспо» в Красногорске. Она посвящена строительной спецтехнике.

Выставка станет премьерой 2024 года в рамках самого крупного выставочного мероприятия в России и Восточной Европы — синергии 4 отраслевых выставок EXPO — на одной площадке с выставками CTT Expo (строительная техника), СOMvex (коммерческая техника), CTO Expo (выставка запчастей и сервиса). Их общая площадь — более 200 тыс. кв. м, количество экспонатов — около 1500. За время работы выставок их посетят более 75 тыс. гостей. Такого размаха не достигало еще ни одно отраслевое выставочное мероприятие в России.

В Красногорске на одной площадке представлены тягачи, экскаваторы, строительные краны, газонокосилки и мусоровозы. Экспозиция заняла все доступные площади в павильонах и на улице.

В рамках мероприятия делегация министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с транспортно-логистической компанией «ЭкоЛайф» посетила стенд «БайкалАвтоТрак групп», ознакомилась с широким разнообразием автомобилей и специализированной коммунальной техники, их преимуществами и вариантами конфигураций. Сеть дилерских центров компании «БайкалАвтоТрак групп» представлена 75 станциями по всей России, на которых можно получить полный спектр услуг по эксплуатации техники: от покупки нового автомобиля до ремонта узлов и агрегатов.

«Уже сейчас мы начали подготовку к осенне-зимнему сезону, поэтому важно, чтобы спецтехника была исправной, а желательно новой, современной и понятной в эксплуатации. Конечно, планируем ежегодно обновлять и пополнять парк мусоровозов региона. Главное, чтобы техника была экологичной и практичной. При выборе производителя мы учитываем массу параметров — стоимость, ресурс, объем кузова, используемое топливо, комплектацию, шумность и комфорт водителя», — рассказал зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и госжилнадзору региона Владислав Мурашов.

Компания «Эколайф», являющаяся крупнейшим региональным оператором по перевозке мусора в Европе, также активно занимается улучшением экологической ситуации.

«Наша компания является крупнейшим региональным оператором, предоставляющим услуги по сбору и перемещению отходов. Парк машин всегда будет обновляться. Мы приобретаем новую технику, чтобы вовремя и без проблем вывозить мусор в Московской области. В перспективе появятся и электромобили для тестирования в зимний период», — отметил генеральный директор компании «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов.

Парк автомобилей компании должен постоянно обновляться, чтобы быть технически исправным и быстро выполнять свою работу — вывозить мусор и доставлять его на переработку. Поэтому на выставке представители компании «Эколайф» знакомятся с новой техникой.

«Нам нужна современная и надежная техника, чтобы мы могли приезжать к заказчику по графику, аккуратно забирать отходы и доставлять их на переработку. Все должно быть экологично и чисто», — говорит генеральный директор компании Валерий Соломеннов.

Компания рассматривает предложения от китайских производителей техники. Их модели надежны и экологичны, а также учитывают особенности российских условий эксплуатации. Даже в мороз до минус 30 градусов машина будет работать исправно. По итогам переговоров компания сможет также получить электромобиль, который будет протестирован уже этой зимой. После тестирования компания даст своё заключение.

На выставке было представлено более 3 тыс. единиц дорожно-строительной, горнодобывающей спецтехники, а также оборудования для производства строительных материалов и запчастей для машин и механизмов более чем 1000 различных фирм из 7 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.