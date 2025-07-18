Титов: протяженность парка на месте монорельса в Москве составит 4 км

В настоящее время рабочие демонтируют участок столичного монорельса от станции «Выставочный центр» до «Улицы Сергея Эйнштейна», инфраструктуру планируют переделать в круглогодичный парк, передает корреспондент РИАМО.

«В Москве, как и во многих городах мира, монорельс стал нерентабельным и дорогим, а значит неэффективным видом транспорта. Мировая практика показывает, что монорельс перестает пользоваться спросом и морально устаревает. Именно поэтому во всех мегаполисах более 50% построенных монорельсов уже закрыты. <…> Специалистами НИИ „Мостранспроект“ было предложено использовать инфраструктуру монорельса как современное круглогодичное зеленое пространство, как городской парк», — сказал журналистам директор НИИ «Мостранспроект» Владимир Титов.

Он уточнил, что такой проект соответствует современным мировым практикам. По словам Титова, планируется, что протяженность нового парка на месте инфраструктуры монорельса будет составлять около 4 км, он будет находиться на высоте 6 м. В новой зоне отдыха будут организованы места для прогулок, навесы от непогы, скамейки с подогревом, а также беговые дорожки во всю протяженность парка.

«Станции будут сохранены от „Тимирязевской“ до „Выставочного Центра“. Они будут входами в сам парк с лестницами, эскалаторами и лифтами», — добавил Титов.

При этом участок монорельса от станции «Выставочный Центр» до станции «Улица Сергея Эйзенштейна» будет демонтирован. Специалисты уже приступили к работам.

«Со 2 июля мы приступили к реорганизации монорельса. Начали выполнять работы по демонтажу металлических балок и железобетонных колонн. На сегодняшний день у нас демонтировано порядка 37 металлических балок и 3 колонны», — заявил начальник управления развития городской инфраструктуры группы компаний ЕКС Евгений Шишкарев.

Он отметил, что в работах задействованы около 250 человек и более 25 единиц техники.