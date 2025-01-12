Тишковец: в Московском регионе традиционных крещенских морозов не будет

На следующей неделе погода в Центральной части России, в том числе в Московском регионе, не порадует традиционными зимними холодами местных жителей, об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Самые низкие температуры ожидаются 14 января, столбик термометра опустится до минус 7 градусов в утренние часы. Позже придет потепление со снегопадами, и столбики термометров поднимутся от минус 3 до 0 градусов.

В первый день недели существенных осадков не предвидится, лишь местами возможен легкий снег. Температура будет колебаться от минус 4 градусов ночью до нуля днем, на дорогах сохранится гололед.

По словам Тишковца, к середине недели циклон принесет более теплую погоду. Днем 15 января ожидается плюсовая температура до плюс 2 градусов, а осадки из снега перейдут в мокрый снег. Ночные показатели термометра останутся слегка отрицательными — около минус 3 градусов.

При этом погода в ближайшие дни будет неустойчивой. Значительных осадков не ожидается — всего 5-10 мм за неделю. Высота снежного покрова останется минимальной, в пределах 2-5 см, из-за преобладания положительных температур.

В четверг температура поднимется до плюс 3 градусов, ожидается мокрый снег. Ночью будет немного морознее — до минус 3 градусов.

17 января в Московском регионе ожидается потепление до плюс 4 градусов и дождь, который растопит остатки снега. День будет ветреным, температура не опустится ниже плюс 1 градуса.

Выходные начнутся с нулевой температуры и небольшого мокрого снега 18 января. На Крещение, которое отмечается в России 19 января, температура символически понизится: ночью - до минус 5 градусов, днем - около нуля. Однако до конца января сильных холодов и обильных снегопадов синоптики не прогнозируют.