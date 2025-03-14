Тишковец: снежный покров может заново сформироваться на юге Подмосковья

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 15 марта на юго-западе и юге Центральной России снова сформируется снежный покров. В том числе он появится и в Подмосковье.

Осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег, пройдут в Орловской, Брянской, Калужской, Тульской областях, а также на юге Смоленской и Московской областей. К вечеру снег ожидается в Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях, в Мордовии, Удмуртии и Марий Эл.

«В перечисленных регионах может заново сформироваться снежный покров высотой до 3–8 см», — написал Тишковец в Telegram-канале.

Автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах. Ожидаются гололедица и ухудшение видимости. Зона штормового ветра с порывами до 22 м/с унесется на северо-восток и ударит по Республике Коми.

Самые обильные снегопады пройдут в Ненецком автономном округе. На юге России пока сохранится теплая и сухая погода с температурой воздуха до 23 градусов тепла. На следующей неделе похолодание придет и сюда. Пройдут осадки в виде дождя и снега.