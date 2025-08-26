Тишковец: осенняя погода ожидается в Московском регионе во вторник

Вторник в Подмосковье и столице ожидается самым холодным днем на текущей неделе. Погода будет больше похожа на осеннюю, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Виной тому станет тыловая часть североатлантического циклона, куда из акватории Баренцева моря продолжат поступать новые порции полярной свежести и кучево-дождевых облаков», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в регионе прогнозируется облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Также пройдет кратковременный ливень, может выпасть до 4-6 литров воды на 1 кв. м. Скорость порывистого юго-западного ветра составит 4-9 м/с.

По словам Тишковца, температура в Москве будет плюс 12 — плюс 15 градусов, в области — от плюс 11 до плюс 16, что соответствует климатической норме второй половины сентября. Атмосферное давление немного повысится, до 743 мм рт. ст.