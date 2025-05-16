Тишковец: купальный сезон наступит не раньше середины июня в Московском регионе

Устойчивое тепло в Московский регион придет только с началом лета. В связи с этим, начало купального сезона стартует не раньше середины июня, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Среднемесячная температура воздуха в июне будет с незначительным превышением климатической нормы для этого времени года, примерно на 0,5-1 градус. Однако именно в первый летний месяц климатические перекосы в Московском регионе начнут выравниваться и установится устойчивое тепло.

«Что касается купального сезона, то он не наступит с началом календарного лета — вода еще будет холодная и прогреется до нужной кондиции не раньше второй декады июня — ближе к середине месяца», — отметил синоптик.

Ожидается, что в течение июня ночные температуры воздуха будут держаться вблизи отметки в плюс 12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 22 градусов. Осадков будет на 10-30% меньше, чем обычно, поэтому солнечных дней будет больше.

В отдельные дни возможна жара с отметками на столбике термометра плюс 25-30 градусов.