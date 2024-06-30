сегодня в 18:25

Тишковец: июль в столице будет жарким и засушливым

Июль в Москве начнется с температуры воздуха плюс 30 градусов. 1 июля ожидается засушливая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, средняя месячная температура воздуха превысит норму климата на 2-3 градуса. Дефицит осадков может составить 20-40%.

«Напомним, что норма июля для Москвы составляет: температура ночью +12…+15, днем +23…+26, количество осадков — 84 мм», — добавил он.

Тишковец посоветовал не сравнивать июль этого года со вторым месяцем лета 2010 года. Тогда максимальный термометр показывал плюс 38,2 градуса, а весь месяц дневная температура постоянно была выше плюс 30 градусов.