Типография в Химках получит господдержку на модернизацию

Типография в Химках планирует модернизировать оборудование с привлечением государственной поддержки. Вопросы налогообложения и доступные меры помощи обсудили на встрече с представителями МКУ «Малый бизнес Химки» 11 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» посетили предприятие и познакомились с производством. Специалисты проконсультировали коллектив по актуальным вопросам налогообложения и разъяснили действующие меры государственной поддержки.

Типография демонстрирует устойчивое развитие малого бизнеса. Ее ежемесячный оборот достигает нескольких миллионов рублей. Компания обеспечивает рабочие места для жителей округа и сотрудничает с другими организациями, включая известные бренды, выполняя заказы на высоком уровне.

Представитель МКУ «Малый бизнес Химки» Татьяна Сысоева рассказала, что специалисты проекта регулярно встречаются с предпринимателями и информируют их о доступных мерах поддержки.

Руководитель предприятия сообщила, что в 2024 году компания приобрела новое оборудование и планирует подать заявку на субсидию для его модернизации.

Предприятию доступны несколько инструментов помощи. В частности, можно компенсировать до 90% затрат на покупку или лизинг оборудования отечественного производства и из дружественных стран, получить субсидию на участие в профильных выставках, а также возместить до 90% расходов по кредитам на модернизацию. Кроме того, действует программа поддержки социальных предпринимателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.