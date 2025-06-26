Тимоховский парк Ленинского округа стал победителем голосования по благоустройству

Подведены итоги голосования по выбору объектов, которые будут благоустроены в Ленинском городском округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По результатам голосования, победителем стал «Тимоховский парк», за который отдали свои голоса 13 430 жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Я голосовал за Тимоховский парк. И очень рад, что он победил. Мне нравится там проводить свободное время. Надеюсь, что теперь он станет еще лучше», — поделился житель Видного Евгений.

Тимоховский парк — это уникальная природная территория площадью около 8,6 га, включающая урочища Тимоховский овраг и овраг Круча, а также березовые и сосновые рощи. В юго-западной части парка расположена усадьба Тимохово, являющаяся объектом культурного наследия регионального значения. Через парк протекает ручей, впадающий в реку Битца. В рамках благоустройства Тимоховского парка планируется улучшение тропиночной сети, установка современного освещения и озеленение территории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в результате голосования в Подмосковье будут обновлены 54 территории, работы по реконструкции двух из них начнутся уже в 2025 году, а остальные 52 объекта преобразятся в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.