Тигр помешал водителю проехать на заправку в Приморском крае

Тигр помешал проезду человека на заправку рядом с селом Подъяпольское в Шкотовском районе Приморского края. Об этом сообщает SHOT .

Водитель увидел тигра и остановился. Проехать к заправке он не смог.

Мужчину напугало то, что нужно будет выйти из машины, когда тигр рядом. Отогнать животное не получилось, хоть водитель ему и сигналил.

Снимавший видео водитель рассказал, что тигр перешел его автомобилю дорогу. Он приблизился на максимальное расстояние к авто.

Затем тигр начал двигаться по направлению к заправке. Мужчина посигналил хищнику, тот отбежал на пару метров, но от машины не ушел.

«Вообще ничего не боятся», — прокомментировал водитель.

Тигра не испугало даже то, что на него светил свет фар.

