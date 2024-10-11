Территорию около станции МЦД «Панки» в Люберцах очистят от мусора и веток

Территорию около станции МЦД «Панки» в городском округе Люберцы приведут в порядок, убрав мусор и спилив сухостойные ветки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы городского округа Люберцы Александр Сорокин провел встречу с жительницей после ее обращения в администрацию по вопросу ненадлежащего содержания территории около станции МЦД «Панки».

Совместно осмотрели территорию, выявили, что необходимо провести работы по уборке бытового мусора, опиловке сухостойных веток, очистке опор освещения от несанкционированных рекламных объявлений. Все замечания приняты в работу и взяты на контроль.

Заместители главы муниципалитета регулярно проводят встречи с жителями в формате выездной администрации, место и время можно уточнить на их официальных страницах в социальных сетях.

График встреч главы округа Владимира Волкова можно узнать на сайте: люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.