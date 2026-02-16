«Территорию извращенцев» продают в Кемерове за 150 рублей

«Территорию извращенцев» обнаружили в продаже в Кемерове за 150 рублей

В Кемерове пользователи Сети наткнулись на целую «территорию извращенцев». Столь странная находка была сделана при просмотре онлайн-объявлений о продаже раритетных вещей, сообщает Сiбдепо .

Пока что этому предмету уделили внимание лишь несколько человек — объявление увидели немногие.

Как оказалось, за громким названием скрывается всего лишь диск музыкальной группы «Идол». Альбом с провокационным названием «Территория извращенцев» неожиданно оказался в коллекции у одного из жителей города.

Владелец решил продать компакт-диск за небольшую сумму — всего 150 рублей. Судя по описанию, продавец готов отправить диск почтой в любую точку мира и предоставить скидку при приобретении нескольких товаров сразу.

