Территория столичного Кремля закрыта для посещения 3, 5–9 мая

В пятницу до 13 часов территория Московского Кремля закрыта для посетителей из-за подготовки к проведению госмероприятий. Также ее закроют 5, 6, 7, 8 и 9 мая, сообщает пресс-служба ФСО РФ.

3 мая Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» будут открыты для посещения в обычном режиме. Пройти туда можно через Боровицкий проход. А 5 мая они будут работать с 13 часов.

6, 7 и 9 мая музеи и выставка «Алмазный фонд» будут закрыты. 8 мая Оружейная палата и выставка работают в обычном режиме, зайти в них можно через Боровицкий проход.

В перечисленные даты мероприятия в Кремлевском дворце состоятся согласно утвержденной афише.

Инаугурация избранного президента России Владимира Путина начнется в Кремле в 12 часов 7 мая.

Также в центре пройдут репетиции парада Победы, а само мероприятия состоится 9 мая. На Красной площади и Тверской улице нанесена желтая разметка для прохождения военной техники.