Термину «фермерский продукт» хотят ввести точное определение в России

сегодня в 13:06

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что в России необходимо ввести точное определение термину «фермерский продукт». Это не даст недобросовестным производителям необоснованно использовать его на своих продуктах вводя в заблуждение потребителей, передает корреспондент РИАМО.

«Нашим очень важным партнером становится ассоциация «Народный фермер». Мы считаем, что ассоциация очень качественно консолидирует проблемы и предложения фермерского сообщества. В продолжение темы, мы работаем над определении термина фермерская продукция. Сегодня мы видим, что многие крупные производители недобросовестно используют это определение, которому доверяют граждане», - сказал Двойных.

Он объяснил, что некоторые предприятия, производящие продукты питания не обоснованно маркируют их как «фермерский продукт».

Таким образом, они вводят в заблуждение потребителей и недобросовестно эксплуатируют бренд.

Двойных уточнил, что ввод такого термина позволит простому покупателю точно знать, что за продукт лежит перед ним на прилавке.