Терентьев разъяснил действующий механизм поддержки инвалидов

В России инвалиды имеют право на бесплатное второе высшее образование
Граждане России, получившие инвалидность любой группы после окончания вуза, имеют законное право бесплатно получить второе высшее или среднее профессиональное образование. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, заместитель председателя комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев.

«Человек, получив высшее образование, если у него в жизни что-то происходит, и он получает инвалидность и уже по своей профессии не может работать, то у такого человека с инвалидностью есть право получить второе высшее образование или среднее профессиональное образование бесплатно», — пояснил депутат.

Терентьев также отметил важность программ профориентации, в которых ключевую роль играют реабилитологи. По его словам, специалисты помогают определить, в какой сфере человек может эффективно трудиться с учетом особенностей здоровья, будь то IT, бухгалтерия, журналистика или другие направления.

«Нужно научиться с ней жить: работать и использовать различные возможности для реализации себя в жизни», — подчеркнул парламентарий.

