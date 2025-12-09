Терентьев разъяснил действующий механизм поддержки инвалидов

Граждане России, получившие инвалидность любой группы после окончания вуза, имеют законное право бесплатно получить второе высшее или среднее профессиональное образование. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, заместитель председателя комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев.

«Человек, получив высшее образование, если у него в жизни что-то происходит, и он получает инвалидность и уже по своей профессии не может работать, то у такого человека с инвалидностью есть право получить второе высшее образование или среднее профессиональное образование бесплатно», — пояснил депутат.

Терентьев также отметил важность программ профориентации, в которых ключевую роль играют реабилитологи. По его словам, специалисты помогают определить, в какой сфере человек может эффективно трудиться с учетом особенностей здоровья, будь то IT, бухгалтерия, журналистика или другие направления.

«Нужно научиться с ней жить: работать и использовать различные возможности для реализации себя в жизни», — подчеркнул парламентарий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.