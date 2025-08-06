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Теплые полы и новые веранды появятся в детском саду № 5 в Волоколамске

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова вместе с коллегами, представителями подрядной организации и дошкольного учреждения проверила ход капитального ремонта самого крупного детского сада в округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядчик демонстрирует хорошую динамику работ, и результаты уже заметны», — отметила Наталья Юрьевна.

На первом этаже здания рабочие ведут монтаж системы теплых полов, что значительно повысит комфорт для детей в холодное время года. Параллельно продолжается установка современных фасадных панелей и энергоэффективных окон.

Серьезно продвинулись работы по благоустройству территории. Во дворе демонтирован старый асфальт и началась установка бордюрного камня. Буквально вчера в детский сад доставили новые теневые навесы, приобретенные за счет местного бюджета, и рабочие уже приступили к монтажу прогулочных веранд.

Внутри здания работа продолжается. Сейчас бригады монтируют современную облицовочную плитку в санузлах.

Особое внимание уделяем безопасности воспитанников. Старый забор будет полностью заменен на новый, а по периметру территории установят камеры системы «Безопасный регион».

Глава муниципалитета держит на контроле каждый этап ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.