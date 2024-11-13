Теплые подарки из Реутова поедут в зону проведения СВО

Члены реутовского клуба «Активное долголетие» не только занимаются саморазвитием, физкультурой и путешествуют по экскурсионным маршрутам Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме прочего, они принимают активное участие в подготовке и сборе гуманитарных грузов для Курской области, новых регионов и участников специальной военной операции.

Несколько десятков пар теплых шерстяных носков уже в ближайшее время доставят добровольцы реутовчанам, выполняющим свой долг в зоне СВО. Всего с октября 22 года участники клуба «Активное долголетие» связали более 1000 носков. На одну пару при интенсивной работе уходит до двух дней. За вязанием группа из 10 человек встречается по вторникам в 14:00.

Теплые подарки реутовские долголеты отправляют со всей душой и теплыми пожеланиями. Они станут для ребят своеобразными талисманами, символизирующими, что их любят и ждут дома.

Жители Реутова, представители администрации, предпринимательского сообщества, депутаты и общественники регулярно принимают участие в акция поддержки участников СВО и их семей. С начала этого года Фонд Социальной Поддержки населения сформировал и направил гуманитарным грузом более 45 тонн вещей первой необходимости, техники и продуктов.

Гуманитарный конвой отправляется из Реутова практически каждую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.