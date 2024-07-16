Тепличный комплекс «Подмосковье» выкупил 130 га сельхозземель

Между Минмособлимуществом и ООО ТК «Подмосковье» заключен договор купли-продажи в отношении земельного участка площадью порядка 130 га земли сельскохозяйственного назначения на территории Воскресенска. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

ООО ТК «Подмосковье» входит в состав агропромышленного холдинга ООО «ЭКО-культура», которым реализованы проекты по строительству и вводу в эксплуатацию несколько тепличных комплексов на территории РФ.

На территории городского округа Воскресенск предприятие реализовало крупномасштабный инвестиционный проект по строительству круглогодичного тепличного комплекса на площади 34,8 га, где выращиваются томаты и огурцы объемом около 18 тонн в год. Построены также распределительно — логистический центр площадью 100 тыс. кв. м и иные объекты необходимой инфраструктуры.

«Для реализации данного проекта, по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева ООО ТК „Подмосковье“ был предоставлен в аренду земельный участок площадью порядка 130 га. Сейчас же компания выкупила этот участок и успешно продолжает реализовывать свои планы по увеличению объема и расширению ассортимента высаживаемых культур», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Так, в 2026 году компания планирует построить в Воскресенске селекционно-семеноводческий центр, в котором будут выводить уже самостоятельно новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. Соглашение о строительстве Центра было подписано в июне этого года на ПМЭФ Андреем Воробьевым с президентом «АПХ ЭКО-культура» Вадимом Шаблаковым.

В настоящее время численность работающих на ТК «Подмосковье» в городском округе Воскресенск составляет более 800 человек, а реализация нового проекта по строительству ООО «ССЦ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ», позволит привлечь еще более 350 граждан.

Общий объем инвестиций составит 10,7 млрд рублей, а производственная мощность к 2030 году — порядка 110-120 млн семян томатов и огурцов в год.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске „ЭКО-культура“ ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.