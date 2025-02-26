Тепличный комбинат Ступина поставит 1 млн роз к 8 марта в Москву и Подмосковье

В теплицах цветочного комбината села Татариново круглый год тепло, светло и пахнет розами. Их здесь буквально миллион. Красные, белые, розовые — на любой вкус, цвет и размер. Трудятся здесь в основном женщины. Алла Вицукаева — одна из них. Большую часть рабочего времени она проводит среди цветов, поскольку работает агрономом-технологом. Специалист поделилась секретом долговечности ступинских букетов.

«Наши розы способны стоять в вазе до двух недель. Секрет очень простой — мы не используем химических усилителей, а из теплицы до прилавка они добираются всего через сутки. Кроме того, мы растим цветы с любовью», — рассказала Вицукаева.

В теплицах розы растут ровными рядами, для того чтобы за ними было проще ухаживать и собирать. Когда бутон раскрывается, розу срезают и укладывают в специальный бокс.

Большой пучок разноразмерных роз цветоводы называют «куклой», так как розы, словно игрушки, укутывают в специальный сетчатый материал. В таком виде цветы на сутки отвозят в холодильник, чтобы они отстоялись и напитались водой. Затем растения сортируют с помощью специальной машины, которая распределяет розы по размеру, после чего другая машина упаковывает оптовые букеты в пленку, а рабочие расставляют их по ящикам.

Более 60 видов роз растут в трех теплицах общей площадью более 13 гектаров. К международному женскому дню на прилавки Москвы и Подмосковья поступит больше миллиона роз, выращенных в Ступинском тепличном комбинате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.