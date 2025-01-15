«Теплая вонь метро… Сдался за 1,5 минуты»: известный комик о переезде в Москву

Российский юморист Хетаг Хугаев заявил, что хотел вернуться в родной Владикавказ «спустя полторы минуты» после переезда в Москву. По словам комика, по приезде ему сразу же не понравилась комната на Ленинградском проспекте, которую он арендовал. Интервью Хугаева опубликовано в YouTube-канале «ЭМ.ЭС.КА» .

Юморист переехал в Москву примерно 10 лет назад. Первые полгода в новом городе он жил в арендованной комнате, где была «теплая вонь в квартире, сравнимая с вонью в метро».

«Справа от меня жила женщина очень сильно выпивающая, она по ночам стучалась в двери, барагозила, и парень-юрист со своей девушкой жил», — вспомнил Хугаев.

По словам артиста, после заселения в комнату он сразу же открыл приложение и начал выбирать обратный билет во Владикавказ. Билетов на этот день не нашлось, и Хугаеву «было стыдно» возвращаться домой в первый же день приезда. Он решил уехать через неделю, однако позже решил остаться в столице.

«То есть я, наверно, сдался в первые минуты полторы в Москве. <…> Было так тяжело… <…> Я был в 0,01%, чтобы вернуться обратно», — сказал он.

При этом Хугаев отметил, что у него были теплые чувства о его первом жилье в столице, когда он из него переезжал.

Юморист подчеркнул, что «очень любит и обожает» Москву, однако это «город, который все дает и все забирает». По его словам, его мотивировала конкурентность в столице, и этот опыт он считает полезным для людей.