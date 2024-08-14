Теплая погода преимущественно без осадков ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду будет преимущественно без осадков, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется переменная облачность.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы могут достигать 14 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 8 — плюс 10 градусов, днем — от плюс 21 до плюс 23. Сохранится порывистый ветер.