сегодня в 07:13

Теплая погода ожидается в Московском регионе во вторник

В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 17 — плюс 19 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности будет преимущественно без осадков.

Скорость восточного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, днем 2 октября — от плюс 20 до плюс 22. Обойдется без осадков.