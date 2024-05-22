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Теплая погода ожидается в Московском регионе в среду

Общество

В Подмосковье и столице в среду столбики термометров поднимутся до плюс 22 — плюс 24 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности обойдется преимущественно без осадков.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление днем составит 754 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура опустится до плюс 6 — плюс 8 градусов, днем будет плюс 19 — плюс 21. При небольшой облачности обойдется без осадков.