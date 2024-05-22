Теплая погода ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду столбики термометров поднимутся до плюс 22 — плюс 24 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности обойдется преимущественно без осадков.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление днем составит 754 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 6 — плюс 8 градусов, днем будет плюс 19 — плюс 21. При небольшой облачности обойдется без осадков.