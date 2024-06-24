Теплая погода ожидается в Московском регионе в понедельник
В понедельник в Московской области и столице прогнозируется теплая погода с температурой плюс 21 — плюс 23 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности обойдется преимущественно без осадков.
Скорость ветра северной четверти не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 10 — плюс 12 градусов, днем 25 июня — от плюс 22 до плюс 24. Местами ожидается кратковременный дождь.